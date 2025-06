Clair Obscur: Expedition 33 è uno strano successo, dicono i dati: di solito non funziona così

Clair Obscur: Expedition 33 è un successo commerciale e questo lo sappiamo tutti, ormai, ma forse non è del tutto chiaro quanto i risultati ottenuti siano inconsueti, almeno sulla base dei dati di Newzoo che mostrano i guadagni di maggio 2025.

Viene infatti fatto notare che Clair Obscur: Expedition 33 è in ottava posizione per quanto riguarda i guadagni mensili (quindi non numero di unità vendute), mentre il mese precedente (ricordiamo che il videogioco è stato pubblicato il 24 aprile) era tredicesimo.