FRITZ!Mesh Set 4200: arriva il kit per l'espansione della rete Wi-Fi in ambienti estesi

Il nuovo FRITZ!Mesh Set 4200 si propone come soluzione per estendere e migliorare la copertura Wi-Fi in appartamenti o abitazioni di ampie dimensioni. Questo sistema, basato sulla tecnologia Mesh, si distingue per la sua flessibilità e capacità di adattamento a diverse configurazioni di rete esistenti, operando indifferentemente con un FRITZ!Box, un router di terze parti o un modem per fibra ottica (ONT).

Potenziamento della connettività e integrazione del sistema

L'introduzione del FRITZ!Mesh Set 4200 punta ad aprire nuove prospettive per la gestione della rete locale. La sua integrazione con l'infrastruttura esistente, sia essa un router o un modem, permette di sfruttare appieno i benefici di una connessione Wi-Fi stabile e veloce. Il sistema eredita le funzionalità tipiche dell'ecosistema FRITZ!, quali l'accesso ospite, la gestione del tempo di utilizzo (timer), il controllo parentale e gli aggiornamenti automatici.

Uno dei ricevitori del FRITZ! Mesh Set

La tecnologia Mesh di FRITZ! promette poi di superare i limiti delle reti Wi-Fi tradizionali, dove la potenza del segnale tende a diminuire con la distanza e la presenza di ostacoli. Con il FRITZ!Mesh Set, i FRITZ!Repeater agiscono in sinergia, formando una singola rete unificata. In un contesto dove il numero di dispositivi connessi alla rete domestica è in costante aumento, l'impiego del Wi-Fi 6 garantisce le massime prestazioni mentre la trasmissione su tre bande wireless utilizzate in modo intelligente permette ai ripetitori di scegliere il percorso di trasmissione più efficiente per ogni singolo pacchetto di dati.

L'installazione del FRITZ!Mesh Set 4200 è stata semplificata per renderla accessibile anche agli utenti meno esperti. L'applicazione MyFRITZ!App guida attraverso un assistente di configurazione passo-passo, facilitando il processo direttamente da smartphone o tablet. L'applicazione non si limita alla configurazione iniziale, ma offre anche una panoramica costante di tutti gli eventi che si verificano nella rete locale, permettendo un monitoraggio efficace e una gestione agevole. Il FRITZ!Mesh Set 4200 si presenta come una soluzione che punta sull'efficienza energetica e sulla durabilità, supportata da una garanzia di cinque anni e lo trovate su Amazon in una doppia versione: nel set con 2 ripetitori e in quello con 3 device per coprire anche abitazioni molto vaste o distribuite su più piani.