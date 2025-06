Il primo Dying Light riceve il “Retouched Update” che migliora la grafica su PC e console

Lo studio ha dichiarato che questo aggiornamento si concentra sullo "spremere ancora di più" Dying Light. Precisa che "non si tratta di una revisione completa o di una rimasterizzazione", ma che il team ha trovato nuovi modi per "spremere di più dalla tecnologia che già abbiamo".

Sono passati dieci anni dal lancio del primo Dying Light , ma a quanto pare Techland ha ancora qualche asso nella manica per farci rivivere la prima avventura con protagonista Kyle Crane. Il team ha annunciato il "Retouched Update", un aggiornamento gratuito che migliorerà la grafica del gioco su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S per festeggiare il decimo anniversario. Sarà disponibile da domani, 26 giugno.

Le novità dell'aggiornamento grafico

Cosa cambia in sostanza? Stando ai dettagli riportati sul sito ufficiale, i giocatori possono aspettarsi un miglioramento della qualità delle texture e un sistema di upscaling che le renderà più "nitide" e visivamente migliorate nel complesso.

Inoltre, il valore massimo dell'opzione "livello di dettaglio" nel menu della distanza visiva di Dying Light è stato aumentato dal 260% al 340%. Lo studio ha anche introdotto una nuova modalità ombre Ultra in 8K e un'illuminazione migliorata su molte superfici. Elementi dell'ambiente che prima potevano sembrare "piatti", ora dovrebbero "spiccare di più e avere profondità visiva".

Le novità non riguardano solo la grafica. Il compositore Paweł Błaszcak è tornato per "dare alla colonna sonora un remaster completo" con un tocco unico. L'aggiornamento Retouched introdurrà nuove tracce e suoni ambientali per arricchire ulteriormente l'atmosfera del gioco. Anche l'audio nei combattimenti è stato potenziato: ogni colpo, ogni impatto e ogni eliminazione di zombie "suoneranno in modo più soddisfacente e incisivo", così da far sentire il peso di ogni azione.

Insomma, una gran bella iniziativa per celebrare il decimo anniversario e che sicuramente farà felici i fan, dandogli un pretesto per tornare sul gioco in attesa di Dying Light: The Beast.