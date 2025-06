Lo schermo di Nintendo Switch 2 pare essere del 50% più lento rispetto alla vecchia console

In particolar modo, Monitor Unboxed svela che il tempo di risposta dello schermo di Nintendo Switch 2 è veramente deludente.

Lo schermo di Nintendo Switch 2 , in questa prima fase di analisi, è stato ampiamente criticato da fonti esperte e ora si aggiunge una nuova voce al coro, quella del canale YouTube Monitor Unboxed, specializzato proprio nella analisi degli schermi.

L'analisi dello schermo di Nintendo Switch 2

Il canale ha condotto una serie di test per la transizione gray-to-gray per misurare il tempo di risposta del display di Nintendo Switch 2 impostato a 60 Hz: non ci sono giochi al momento che supportano l'impostazione 120 Hz, ricordiamo, quindi è poco utile al momento.

Il valore medio ottenuto dai test è di 33 millisecondi, ovvero molto più basso rispetto ai monitor per PC tipici che viaggiano tra i 6 e i 20 millisecondi. Ciò che però colpisce maggiormente è che questo schermo è del 50% più lento rispetto a Nintendo Switch 1, che vanta 21 millisecondi.

Secondo Monitor Unboxed una delle potenziali ragioni dietro questi risultati è la mancanza della tecnologia Overdrive, che a suo dire è praticamente obbligatoria in molti display odierni ma che richiedere voltaggi più alti e di conseguenza avrebbe un ampio impatto sulla durata della batteria della console, fattore problematico per un dispositivo parzialmente portatile.

Considerando poi che Nintendo Switch 2 ha uno schermo più grande, con una risoluzione maggiore e una luminosità maggiore, la batteria della piattaforma da gioco è già "sotto stress" e pare credibile che Nintendo non abbia voluto aumentare il consumo ancora di più.

Il monitor è stato criticato anche per il visibile effetto blur e una scarsa qualità visiva del movimento e Monitor Unboxed afferma che la modalità 120 Hz non aiuterà a migliorare il tutto visto che il pannello non riesce comunque a rimanere al passo.

L'impressione attualmente è che chi vuole usare la console solo in portatilità e tiene enormemente alla qualità dello schermo dovrebbe attendere una eventuale versione OLED. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Nintendo Switch 2.