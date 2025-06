Mario Kart World: le migliori combinazioni di personaggi e veicoli

Con 50 personaggi e oltre 40 veicoli disponibili, le combinazioni possibili sono migliaia, e trovare quella perfetta per il proprio stile di guida può non essere semplice. Niente paura: di seguito vi daremo dei consigli su come scegliere il vostro setup e parleremo di alcune delle combinazioni più efficaci tra personaggi e veicoli, per aiutarvi a sfrecciare verso il gradino più alto del podio.

In Mario Kart World vincere non è affatto una questione di fortuna. Certo, un guscio blu lanciato a tradimento non fa mai piacere, ma, tolto il fattore imprevedibilità, per assicurarsi la vittoria servono grande abilità, la perfetta conoscenza di ogni pista e delle sue scorciatoie, e soprattutto la scelta del pilota e del veicolo giusto -che sia kart, moto o quad.

Queste sono le statistiche ufficiali visibili nel gioco, ma sono presenti anche dei parametri nascosti , come già accaduto in altri capitoli della serie. In particolare, si ipotizza l'esistenza di valori che influenzano la velocità e la maneggevolezza dei veicoli in base al tipo di terreno (asfalto, acqua, ecc.). I test condotti dalla community hanno portato alla luce informazioni interessanti, ma al momento si tratta di dati parziali e non del tutto verificati.

Prima di parlare delle combinazioni tra piloti e veicoli, è importante capire come funzionano le statistiche di Mario Kart World. Sono solo quattro, ma ciascuna ha un impatto decisivo sulle prestazioni in pista: Velocità, Accelerazione, Peso e Maneggevolezza . Potete visualizzarle premendo Y nella schermata di selezione del veicolo, prima di scendere in pista.

I personaggi di Mario Kart World possono essere suddivisi in quattro classi di peso : dai pesi massimi fino ai pesi piuma. Oltre a influenzare l'omonima statistica vista sopra, il peso determina anche lo stile di guida ideale: i personaggi più pesanti tendono ad avere una maggiore velocità massima , sacrificando accelerazione e maneggevolezza. Al contrario, man mano che si scende di categoria, le statistiche si invertono, fino ad arrivare ai pesi piuma: dei mostri in accelerazione e maneggevolezza , ma più vulnerabili agli impatti e velocità massima ridotta.

In poche parole, conviene puntare su piloti leggeri o piuma e su veicoli che potenziano i loro punti di forza. Il bolide più gettonato del momento è il Baby Calamako , spesso utilizzato insieme a personaggi bebé (come Baby Peach, Baby Mario, ecc.) o a piloti agili come Toad, Toadette, Tartaosso, Koopa e simili. Altri giocatori hanno ottenuto ottimi risultati anche con Coccinello abbinato all'omonima vettura, oppure con la moto Chopper W2. In sintesi: sperimentate con i vostri personaggi preferiti, ma ricordate di dare priorità ad Accelerazione e Maneggevolezza.

Arriviamo al sodo: come scegliere la giusta combinazione di pilota e veicolo? La risposta dipende dal tipo di competizione e dalla pista. Nelle modalità Gran Premio e Sopravvivenza , la costanza è fondamentale. Per questo l' Accelerazione diventa cruciale: se venite colpiti da un oggetto, potrete tornare rapidamente in carreggiata. La Maneggevolezza , invece, garantisce maggiore controllo nei circuiti più tecnici e tortuosi.

Le migliori combinazioni per le Prove a Tempo

Le Prove a Tempo fanno storia a sé. Qui non ci sono avversari a lanciare oggetti, perciò il focus cambia: la Velocità massima diventa il parametro decisivo su alcune piste. In questo caso, la scelta ricade su personaggi pesanti come Bowser, Wario o Donkey Kong, accompagnati da kart come il Noir Turbo o il Bolide Reale. In alternativa, è possibile utilizzare veicoli più leggeri come il già citato Baby Calamako, per trovare un buon compromesso tra Velocità e Accelerazione.

Grazie alle classifiche delle Prove a Tempo potete farvi un'idea delle migliori combinazioni per ogni pista

Detto ciò, nei tracciati tecnici Accelerazione e Maneggevolezza restano fondamentali, quindi in quei casi valgono sempre i consigli della sezione precedente. In linea di massima, potete farvi un'idea delle migliori combinazioni osservando i tempi in classifica.

Naturalmente nulla vieta di scegliere i vostri personaggi del cuore o provare combinazioni diverse da quelle suggerite dal "meta". Del resto, sperimentare è, da sempre, uno degli aspetti più divertenti di Mario Kart.