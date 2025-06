Lo scrittore di The Witcher lancia una frecciata a George R.R. Martin su Winds of Winter e l'attesa infinita

L'autore di The Witcher è notoriamente un tipo che non le manda proprio a dire, ma in questo caso viene da pensare che si tratti di uno scherzo bonario tra amici, considerando che Sapkowski ha precisato di conoscere bene il suo collega e forse volendo anche giocare un po' con il suo ruolo di burbero.

Il particolare siparietto è emerso nel corso del festival del libro di Opole in Polonia, ed è stato prontamente riportato da Redanian Intelligence, il sito che si occupa di fornire informazioni e indiscrezioni sul mondo di The Witcher: "A differenza di George R.R. Martin", ha detto Sapkowski, " Quando io dico che scriverò qualcosa, lo faccio veramente".

L' attesa infinita per Winds of Winter , quello che dovrebbe essere il prossimo libro nella saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è tratto Game of Thrones, è ormai quasi leggendaria, tanto che anche altri scrittori ne fanno riferimento, come la recente frecciata di Andrzej Sapkowski, autore di The Witcher, nei confronti di George R.R. Martin .

Una cosa tra amici

La questione è emersa in risposta a delle domande sui prossimi libri in scrittura da parte dell'autore: "Ve lo dico subito: scriverò qualcos'altro. Rilassatevi. Non c'è da temere. E a differenza di George R. R. Martin, che tra l'altro conosco personalmente, quando dico che scriverò qualcosa, lo faccio", ha affermato Sapkowski.

Andrzej Sapkowski

È chiaro che il riferimento è a Winds of Winter, il prossimo libro nella serie di Martin su cui lo scrittore sta lavorando da quasi 20 anni e la cui uscita è attesa da più di dieci anni, ma senza ancora vedere la fine del tunnel.

Tuttavia, Sapkowski ha anche aggiunto di comprendere la situazione di Martin, che non è affatto facile, considerando che si ritrova a scrivere il seguito di una storia che è in un certo senso è già stata raccontata, sebbene da altri e in forma differente, con il finale della serie TV di Game of Thrones.

"Lo capisco perfettamente. Perché se qualcuno mi avesse fatto uno scherzo del genere, girando una serie basata sui miei libri, e poi anticipando quello che avevo intenzione di scrivere, mi chiederei anch'io se ha senso scrivere ancora", ha detto Sapkowski. "Se è già stato fatto, potrebbe non aver senso, no?".

Da parte sua, Sapkowski sta concludendo Crossroad of Ravens, un libro che esplora la giovinezza di Geralt di Rivia a Kaer Morhen e che dovrebbe uscire a settembre. Nel frattempo, anche la sua serie sta proseguendo in forma televisiva, con la Stagione 4 di The Witcher in arrivo, a quanto pare destinata anche a spiegare il cambio di aspetto di Geralt dovuto al recast.