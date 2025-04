George R.R. Martin definisce The Winds of Winter una "maledizione", ma c'è qualche notizia positiva

George R.R. Martin è tornato a parlare di The Winds of Winter, il libro a cui sta lavorando ormai da tanti anni e che dovrebbe rappresentare la continuazione della storia de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (o Game of Thrones/Il Trono di Spade) in una recente intervista con il Time.

Durante il suo intervento, Martin ha definito il libro la "maledizione della mia vita", rendendosi conto di quanto tempo ha passato dietro la sua stesura e il fatto che ancora non se ne veda la conclusione: "Non c'è dubbio che Winds of Winter sia a questo punto 13 anni in ritardo", ha spiegato l'autore.

In effetti, tale è il tempo intercorso rispetto a quello che doveva essere il periodo di uscita originale, ma nel frattempo sono successe molte cose, e probabilmente i tanti impegni dell'autore anche sulle serie TV hanno portato a un allontanamento dalla scrittura.