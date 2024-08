George R.R. Martin riconferma sette spin-off de Il Trono di Spade, quattro dei quali animati

Il Trono di Spade sta pian piano dando via a vari spin-off. Il primo è stato House of the Dragon, attualmente alla seconda stagione, e il secondo è A Knight of the Seven Kingdoms, di cui è stato da poco pubblicato un teaser trailer.

Non è però finita qui perché George R. R. Martin - scrittore dei romanzi e una delle figure principali nella produzione dei prodotti televisivi di HBO - ha riconfermato che ci sono sette serie in produzione. Di queste, quattro sono prodotti animati e tre in live action.