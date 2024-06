George R.R. Martin svela che una serie prequel de Il Trono di Spade è tornata in produzione presso HBO

"Non avendo mai vinto un Premio Pulitzer, non so spiegare perché la medaglia raffiguri Ben Franklin e non Joseph Pulitzer, ma Eboni ha promesso di aggiornarmi dopo la cerimonia. È una giovane drammaturga di straordinario talento e una gioia lavorare con lei; quando non scrive e produce le sue opere premiate dentro e fuori Broadway, è stata tenuta occupata da me e da HBO, lavorando a un nuovo episodio pilota di 10.000 Ships, uno spinoff de Il Trono di Spade su Nymeria e i Rhoynar. Siamo tutti molto eccitati... anche se stiamo ancora cercando di capire come pagare diecimila navi, trecento draghi e quelle tartarughe giganti".

George R.R. Martin ha svelato che HBO è tornata al lavoro su uno degli spin-off de Il Trono di Spade precedentemente messo da parte. Si tratta della serie prequel: 10.000 Ships . L'informazione arriva da un articolo sul blog di Martin in cui l'uomo si congratula con la drammaturga Eboni Booth, che aveva appena vinto il Premio Pulitzer per la sua opera "Primary Truth".

Cos'è 10.000 Ships

10.000 Ships faceva originariamente parte di un trio di possibili prequel di Game of Thrones, intitolati 9 Voyages (aka Sea Snake), Flea Bottom e 10.000 Ships. Il progetto Sea Snake doveva seguire la nave che da nome alla serie, responsabile di alcuni dei più grandi viaggi per mare compiuti da un personaggio di House of the Dragon, Corlys Velaryon (interpretato da Steve Toussaint). Il progetto Flea Bottom doveva seguire il luogo che dà nome a questa opera, ovvero il quartiere dei bassifondi di Approdo del Re, presente sia in Trono di Spade che in House of the Dragon.

I Targaryan in House of the Dragon

10.000 Ships seguirà il viaggio della principessa guerriera Nymeria e del suo popolo, i Rhoynar, che si sono spostati da Essos a Dorne dopo la loro sconfitta da parte del Regno Libero di Valyria nella Seconda Guerra delle Spezie. Lì, a Dorne, i conflitti e i matrimoni incestuosi avrebbero dato vita a una delle culture più singolari del Continente Occidentale, tra cui la leggendaria Casa Martell.

Parlando di un altro progetto, ovvero A Knight of the Seven Kingdoms, sappiamo che la serie TV ha "un tono diverso" rispetto a Il Trono di Spade.