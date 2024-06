Le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia includono anche Godzilla, che però non è primo

Netflix ha reso disponibili le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia dal 3 al 9 giugno. La Top 10 delle serie TV si compone come segue:

ni una mas - Stagione 1 Eric - Mini serie Geek Girl - Stagione 1 Bridgerton - Stagione 3 La vita che volevi - Mini serie Sweet Tooth - Stagione 3 Bridgerton - Stagione 2 Regina Carlotta: Una storia di Birdgerton - Mini serie The 8 Show - Mini serie Bridgerton - Stagione 1

L'unica novità della settimana è Sweet Tooth, che parte però già nella seconda metà della classifica: senza un po' di passaparola positivo, probabilmente faticherà a rimanere in lista molto al lungo. Anche Bridgerton Stagione 3 non si trova in realtà in una posizione particolarmente alta, perdendo tre posizioni rispetto alla scorsa settimana. Alcuni utenti però arriveranno un po' tardi alla visione della serie, visto che come è possibile notare stanno recuperando la prima e la seconda stagione, che sono attualmente quelle che possono vantare la maggior permanenza in Top 10 (13 e 15 settimane rispettivamente). Bene anche Regina Carlotta, lo spin-off.