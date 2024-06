Raven non nasconde la propria passione per Starfire nel cosplay di october0rain e harethiel a tema Teen Titans

Normalmente nelle storie DC Raven si innamora di Beast Boy , mentre Starfire si invaghisce di Robin , anche perché in certe versioni i personaggi hanno età troppo diverse per rendere sensato fare qualcosa di diverso. Il mondo del cosplay però dà spazio alla propria creatività e così è stato per questi scatti fotografici.

Cosa c'è di più bello che vivere una storia creata da altri? Creare la nostra versione personalizzata. Lo si può fare con le fanfiction, con i disegni ma anche con i cosplay, che con pochi scatti possono raccontare una storia. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Raven e Starfire realizzato da october0rain e harethiel, che dimostrano che in questa versione non sono unicamente amiche.

Le fotografie di Raven e Starfire

Raven e Starfire vengono mostrate in un momento di intimità e amore, ma ciò che posiamo anche notare è il fatto che le due indossano normali vestiti e non le loro classiche vesti da eroine. Questo ci aiuta anche a immaginare un contesto più domestico e tranquillo per la coppia, che in questa versione ha modo di allontanarsi dalle lotte contro i super cattivi e può godersi la vita di tutti i giorni, come qualsiasi altra persona.

Se amate i personaggi, allora dovreste vedere il cosplay di Raven da Teen Titans realizzato da cosplaynin che ci ricorda che è un personaggio oscuro. Ecco anche il cosplay di Raven e Starfire di sandreysapphire che va oltre la semplice amicizia. Chiudiamo con Raven e Starfire che sono più che amiche nei cosplay di sajalyn e faerie_blossom.