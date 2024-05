Teen Titans: il cosplay di Raven e Starfire di sandreysapphire va oltre la semplice amicizia

I Teen Titans raccontano la storia di un gruppo di giovani eroi, spesso emarginati, che fanno del proprio meglio per aiutare gli altri ed essere di supporto l'uno con l'altro. Spesso, anche a seconda del tipo di opera in cui sono proposti, nascono relazioni romantiche tra i personaggi. I fan hanno le proprie preferenze e molti vorrebbero vedere una versione dei personaggi nei quali Raven e Starfire (o Corvina e Stella se preferite una localizzazione italiana) diventano più che amiche. Per fortuna il mondo del cosplay permette ai creativi di realizzare le proprie versioni dei personaggi e ora possiamo vedere il cosplay di Raven e Starfire condiviso da sandreysapphire.

sandreysapphire ci propone un cosplay di Raven e Starfire in un piccolo momento d'affetto, nascoste dietro un separé in stile giapponese ornato da luci. Spesso i Teen Titans sono ritratti nel mezzo di un combattimento o mentre lottano per dissipare i propri demoni (alle volte reale come nel caso di Raven): è quindi rinfrescante vedere i personaggi anche in un momento più leggero e piacevole.

In termini di puri costumi il cosplay è semplice e non si focalizza molto sugli abiti, dandoci ancora più l'idea che le due eroine non hanno bisogno di essere sempre pronte all'azione e possano godersi un momento di felicità insieme.

Se siete grandi appassionati dei Teen Titans, allora dovreste vedere come Raven e Starfire siano più che amiche nei cosplay di sajalyn e faerie_blossom.