Teen Titans: Raven e Starfire sono più che amiche nei cosplay di sajalyn e faerie_blossom

La serie dei Teen Titans, come molti saghe dedicate ai super eroi, ha molte varianti e ha avuto sfogo in diversi media. Ci sono grandi differenze tra le varie iterazioni, ma anche una serie di carattaristiche che vengono ripetute. Ad esempio, se vi è una componente romantica all'interno della storia, di norma Raven e Beast Boy diventano una coppia e Robin e Starfire provano sentimenti l'uno per l'altra. Il mondo dei cosplay però è uno degli spazi per ribaltare le situazione e le cosplayer sajalyn e faerie_blossom lo dimostrano con le loro Starfire e Raven.

In questo scatto, che mostra le due eroine un attimo prima che le loro labbra si tocchino, vediamo come rispettare il "canon" sia l'obiettivo di un cosplay. La creatività e la libertà di raccontare la propria storia sono una parte fondamentale di questa forma d'arte che non si occupa solo di copiare ma anche di dire qualcosa di personale.

Parlando dei personaggi, ricordiamo che Raven è in grado di usare una magia oscura che nasce da un demone, mentre Starfire è in grado di usare una grande potenza luminosa. Il risultato finale è uno scontro tra luce ed oscurità che rende il tutto ancora più simbolico, visto che in questo caso queste due entità possono trovare un punto di unione.

