Teen Titans: il cosplay di Raven di mbalf.cos preferisce Starfire a Best Boy e lo fa vedere

I Teen Titans sono apparsi in molte versioni negli anni, dai fumetti, alle serie TV a quelle animate. Ogni volta i personaggi hanno uno stile diverso, ma ci sono una serie di caratteristiche che spesso ritornano, come ad esempio il fatto che Raven e Beast Boy tendono a innamorarsi. Il mondo del cosplay (e delle fanfiction, ma questo è un altro discorso) non ha però bisogno di essere canon e ora mbalf.cos ci propone il proprio cosplay di Raven, il cui cuore è stato conquistato da un altro Titano.

mbalf.cos ci propone un cosplay di Raven che bagna Starfire, in una dimostrazione d'amore che spesso non è al centro dei cosplay e che quindi rende questa fotografia ancora più unica. Immaginando una trama legata al mondo dei Teen Titans, possiamo affermare che in questa versione della storia Raven e Starfire hanno preferito "fare squadra" a sé, con Robin, Beast Boy e Cyborg che rimangono in disparte.

Cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da mbalf.cos?