Teen Titans: il cosplay di Raven di momo.kim.lee ci porta a fare la spesa con lei

I Teen Titans sono in molti formati una delle squadre di eroi preferite dagli appassionati DC e Raven è forse il personaggio che più di tutti i fan adorano. Anche il mondo del cosplay non può fare a meno di ricrearla in modo regolare e, ora, possiamo ad esempio vedere il cosplay di Raven realizzato da momo.kim.lee.

momo.kim.lee ci propone il proprio cosplay di Raven, con un classico costume blu, la cintura dorata e tutti i dettagli che ci si aspetta dal personaggio. La particolarità in questo caso è l'ambientazione: gli scatti proposti sono dei selfie all'interno di un negozio, che - con un po' di immaginazione - ci fanno pensare come agli gli eroi devono fare la spesa di tanto in tanto. Chissà se vanno vestiti come momo.kim.lee oppure se Raven ha un "travestimento" per confondersi tra la folla!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Raven realizzato da momo.kim.lee?