Cyberpunk 2077: prova gratis disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, ecco quanto dura

Questa versione di prova permette di accedere al gioco completo per un massimo di 5 ore per account senza la necessità di pagare nulla o sottoscrivere un abbonamento. Dunque potrete creare il vostro o la vostra V personalizzato/a, iniziare a immergervi tra le strade di Night City e farvi un'idea di quello che ha da offrirvi il gioco per valutare un eventuale acquisto futuro.

Come promesso da CD Projekt RED nei giorni scorsi, la prova gratuita di Cyberpunk 2077 è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S per un periodo di tempo limitato, per la precisione fino alle 08:59 italiane di lunedì 1 aprile .

Link al dowload

Johnny Silverhand

Chiaramente, nel caso in cui decidiate di acquistare il gioco, tutti i progressi fatti verranno mantenuti e trasferiti, in modo da non dover riiniziare da capo. Se siete interessati, potrete scaricare la versione di prova di Cyberpunk 2077 su PS5 tramite il PlayStation Store da questo indirizzo, oppure su Microsoft Store da qui se giocate su Xbox Series X|S. Sulla console di Sony avrete bisogno di 99,3 GB di spazio libero per l'installazione, mentre su Xbox sono necessari 103 GB.

Nel frattempo CD Projekt RED sta lavorando a un sequel di Cyberpunk 2077, ma, come confermato nella giornata di ieri, il progetto è ancora in una fase concettuale, con al momento il grosso delle risorse dello studio impegnate su The Witcher 4.