CD Projekt RED aggiorna sui progressi dei giochi di The Witcher, Cyberpunk e della nuova IP

Sirius, un progetto multigiocatore di The Molasses Flood il cui sviluppo è stato riavviato lo scorso anno, è anch'esso in fase di pre-produzione. Infine, il remake del primo capitolo di The Witcher è ora in fare di concept presso Fool's Theory (autori del recente The Thaumaturge ) ed è quindi il più lontano dei tre.

Come potete vedere anche nel tweet ufficiale qui sotto, il team di Polaris (ovvero il prossimo capitolo principale o The Witcher 4 se preferite) si trova ora in fase di pre-produzione: a lavorare su questo progetto vi è un team interno di CD Projekt RED.

CD Projekt RED ha condiviso un aggiornamento sui suoi progetti, segnalando a cosa sta lavorando e a che punto sono i vari team che si occupano di The Witcher, Cyberpunk e di una nuova IP , nota come Hadar.

Cyberpunk e una nuova IP

Cyberpunk 2077 proseguirà con Orion

Per quanto riguarda Orion, ovvero il seguito di Cyberpunk 2077, si trova anch'esso in sviluppo presso un team interno di CD Projekt RED ma in fase di concept. È probabile che sia destinato ad arrivare i vari giochi di The Witcher.

Infine, ciò che veramente potrebbe richiedere un enorme numero di anni è la nuova IP che si trova unicamente in fase di concettualizzazione delle sue fondamenta. In questo caso il team non è ancora focalizzato su un gioco specifico, ma sta solo realizzando le basi per un nuovo brand che si vada a sommare a quelli di Cyberpunk e The Witcher. Non trattenete il fiato.