As We Descend annunciato da Coffee Stain, un nuovo gioco di carte roguelike

Coffee Stain Publishing, la divisione della compagnia diventata famosa con Goat Simulator che ora si occupa di pubblicare i giochi, ha annunciato un nuovo titolo del proprio catalogo in arrivo, intitolato As We Descend e caratterizzato da una struttura che mischia il gioco di carte tipo deckbuilder e il roguelike.

Come abbiamo visto in altri casi, si tratta di una combinazione di elementi potenzialmente esplosiva, visto che altri giochi simili hanno avuto un notevole successo, a partire da Slay the Spire. Anche As We Descend, dovrebbe condividere caratteristiche del genere, con un tema impostato sulla progressione nelle profondità della terra.

As We Descend, comunica il publisher, è un deckbuilder roguelike strategico nel quale i giocatori devono contribuire a costruire il destino di una civiltà, mentre procede verso le profondità della terra.