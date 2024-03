WhatsApp aggiorna le linee guida: arrivano più strumenti per i genitori

WhatsApp ha cominciato a notificare gli utenti in merito ai nuovi termini di utilizzo che entreranno in vigore dall' 11 aprile 2024 , al fine di allinearsi al Digital Markets Act (DMA),

Età abbassata

In risposta ai nuovi regolamenti dell'Unione Europea, WhatsApp ha annunciato recentemente l'aggiornamento dei suoi Termini di Servizio e delle Informazioni sulla Privacy

Innanzitutto, cambia l'età minima per utilizzare WhatsApp nell'area europea, ridotta da 16 a 13 anni, armonizzando così i requisiti minimi a livello globale.

Relativamente, i genitori riceveranno maggiori strumenti per monitorare l'attività dei figli su WhatsApp e limitare l'accesso a determinate funzionalità, promuovendo un uso "consapevole e sicuro della piattaforma".

Per quanto riguarda i Canali, saranno introdotte nuove linee guida specifiche per la loro gestione, con limiti di iscrizione e moderazione dei contenuti al fine di contrastare la disinformazione e l'abuso.

Verranno implementate nuove procedure di segnalazione per i contenuti che violano le regole o per chi diffonde contenuti dannosi, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e inclusivo.

Gli utenti avranno la possibilità di presentare ricorso in caso di rimozione di contenuti o sospensione del canale, tutelando il diritto di libera espressione.