WhatsApp avrà stati molto più simili alle storie di Instagram e una nuova barra di navigazione

Abbiamo imparato in questi mesi che WhatsApp è in continua evoluzione, e attualmente è impegnata nel migliorare la funzionalità di ricerca all'interno della sua app di messaggistica.

Nuova barra di navigazione

Screen illustrativo della nuova barra

Circa un anno fa, WhatsApp ha introdotto una barra di navigazione inferiore nella sua app per Android, seguendo le linee guida di Material Design fornite da Google per la sua interfaccia.

Questo cambiamento ha portato alla scomparsa dell'esperienza delle schede swipeable precedenti.

Tuttavia, a giugno sembrava che WhatsApp avesse cambiato idea, con le schede che riapparivano in una versione beta.

Non è passato molto tempo prima che questa funzionalità scomparisse di nuovo, solo per fare ritorno a settembre.

Anche se successivamente WhatsApp ha rimosso il supporto per i gesti swipe dai suoi aggiornamenti, sembra che l'app di chat non abbia completamente abbandonato l'idea, come dimostra l'ultima versione beta che reintroduce la barra di navigazione swipeable, come si può vedere nello screen fornito da WABetaInfo.

Questa funzione non è ancora definitiva e il suo sviluppo è ancora in corso: è probabile che faccia parte di un più ampio processo di aggiornamento al Material Design 3, con l'intento di uniformare in futuro tutte le sue componenti al protocollo.