Dragon's Dogma 2, un video confronto con il primo episodio evidenzia le differenze

Dragon's Dogma 2 è protagonista di un video confronto che mette uno di fianco all'altro il nuovo capitolo della serie Capcom e il primo episodio del 2012, evidenziando le tante differenze tecniche fra i due giochi.

Accolto dalla critica con voti eccellenti, Dragon's Dogma 2 va finalmente a concretizzare la visione di Hideaki Itsuno grazie alla tecnologia delle piattaforme di attuale generazione, consentendo all'autore di mettere in campo soluzioni che dodici anni fa non erano percorribili.

Ebbene, la distanza fra le due produzioni appare sostanziale, specie in alcuni frangenti specifici come lo scontro con il drago e dunque l'effettistica, mentre nelle fasi esplorative la remaster Dark Arisen tiene botta, dimostrando quanto fosse avanti l'opera originale per i suoi tempi.