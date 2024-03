Apple sotto indagine dell'antitrust europea a causa della 'tassa tecnologica' imposta agli sviluppatori

La Commissaria Europea Margrethe Vestager ha espresso perplessità riguardo la "tassa d'uso della tecnologia", sostenendo che questa ostacoli gli stessi benefici del DMA. Il DMA designa sei giganti delle piattaforme come "gatekeeper" e impone loro di agire in modo equo nei confronti della concorrenza. Tuttavia, la commissaria europea afferma che l'approccio tariffario di Apple non sembra favorire questo principio, e ha aggiunto che l'antitrust dell'UE ne è consapevole.

Vestager, in un'intervista a Reuters, ha sollevato dubbi sul potenziale impatto della politica tariffaria, ribadendo la sua opposizione all'introduzione della "Core Technology Fee". Le sue parole sembrano suggerire la possibilità che la nuova politica commerciale di Apple sia progettata per scoraggiare gli sviluppatori .

Nel gennaio 2024, Apple ha adottato nuove disposizioni per consentire la distribuzione di app e pagamenti al di fuori dell'App Store , in linea con il DMA.

Botta e risposta

Apple continua ad esprimere preoccupazioni riguardo l'apertura agli store non proprietari legate alla sicurezza degli utenti

Apple afferma di star lavorando a una soluzione per evitare che la loro tassa possa mettere in difficoltà gli sviluppatori se la loro app gratuita dovesse diventare improvvisamente virale.

I cambiamenti nell'ecosistema delle app di Apple nell'Unione Europea sono entrati in vigore con la pubblicazione di iOS 17.4 il 6 marzo.

Con ciò, gli store di terze parti possono ora offrire direttamente app dal proprio catalogo e presto gli sviluppatori potranno distribuire app direttamente dai loro siti web, a condizione che soddisfino i requisiti di Apple.

All'inizio di marzo, Apple ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili rischi per la sicurezza degli utenti legati alle modifiche introdotte dal DMA, menzionando anche la possibilità di scaricare app da fonti esterne.

In risposta, Vestager ha commentato: "Non credo sia prudente affermare che i servizi non sono sicuri, poiché ciò non ha nulla a che fare con il DMA. Il DMA mira ad aprire il mercato per consentire ad altri fornitori di servizi di raggiungere gli utenti, mentre la sicurezza rimane responsabilità del fornitore del sistema operativo. Se sospettiamo che ciò sia un tentativo di screditare altri, potremmo intervenire per esaminare la questione".

Vestager ha anche mostrato interesse per le nuove tariffe di Meta per l'uso di Facebook e Instagram senza pubblicità, ridotte da 9,99 euro a 5,99 euro in una proposta presentata durante un incontro il 19 marzo tra Meta e i regolatori europei sul DMA.