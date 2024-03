Facebook e Instagram: Meta rende meno caro il prezzo degli abbonamenti per liberarsi dalle pubblicità

Attualmente, nell'UE, permangono queste due opzioni per accedere ai social di Mark Zuckerberg. La versione gratuita che consente agli utenti di utilizzare Facebook e Instagram come prima, con annunci personalizzati e tracciamento attivo. La versione a pagamento, la quale offre una personalizzazione limitata degli annunci, a partire dal rinnovo di marzo costerà 6 euro al mese.

Meta è stata altresì oggetto di critiche per il modo in cui ha presentato l'abbonamento agli utenti: attraverso un avviso a schermo intero che li invitava esplicitamente a scegliere tra "rinunciare" alla somma richiesta per l'abbonamento o continuare ad utilizzare il servizio senza pubblicità.

La parola alla difesa

Meta sta operandosi attivamente per seguire le direttive europee

L'avvocato di Meta, Tim Lamb, si è espresso sottolineando la qualità eccezionale dei servizi offerti.

Al fine di ottenere l'approvazione, la proposta deve essere valutata dall'autorità irlandese, siccome Meta ha lì la sua sede europea.

Tim Lamb ha spiegato che la proposta di Meta è di ridurre il costo di un abbonamento da 9,99 euro a 5,99 euro al mese per un singolo account e 4 euro per eventuali account aggiuntivi.

L'avvocato ha sottolineato l'importanza di raggiungere una situazione stabile.

Meta ha presentato la proposta alle autorità di regolamentazione all'inizio del 2024 e sta attualmente impegnandosi in discussioni con la Commissione per la Protezione dei Dati irlandese.