Epic Games Store sarà disponibile su iOS e Android entro la fine dell'anno, è ufficiale

Naturalmente sul palco dello State of Unreal si è discusso di gatekeeping e di "giusta lotta" nel descrivere la battaglia che Epic e Apple stanno combattendo ormai da alcuni anni , e che quantomeno in Europa ha vissuto un'importante svolta.

Epic Games Store sarà disponibile su iOS e Android entro la fine dell'anno: lo ha annunciato ufficialmente Epic Games nel corso dello State of Unreal 2024, confermando che la versione mobile della piattaforma offrirà gli stessi vantaggi di quella attuale.

Gli stessi vantaggi dell'Epic Games Store originale

Come detto, la versione mobile dell'Epic Games Store offrirà agli sviluppatori gli stessi vantaggi della piattaforma originale, dunque un margine destinato al publisher pari al 12%, nessuna quota sugli acquisti in-game, zero royalties europee e così via.

Sarà molto interessante scoprire come si evolverà questo scenario e se la casa di Cupertino ricorrerà a ulteriori misure per impedire che piattaforme diverse dall'App Store risultino accessibili dagli utenti su iOS.