Marvel 1943: Rise of Hydra annunciato con un trailer allo State of Unreal 2024

Marvel 1943: Rise of Hydra è stato annunciato ufficialmente con un trailer presentato nel corso dello State of Unreal 2024: si tratta del tie-in sviluppato da Skydance e scritto da Amy Hennig, mosso dal potente Unreal Engine 5 e in uscita nel 2025.

L'annuncio conferma i rumor sul nome di Marvel 1943: Rise of Hydra spuntati alcuni giorni fa e fornisce i primi dettagli sull'ambizioso progetto, che vedrà Captain America confrontarsi e collaborare con Azzurri, il Black Panther degli anni '40, per combattere i nazisti sullo sfondo della Parigi occupata dai soldati tedeschi.

I due non saranno soli in questa missione, bensì potranno contare sull'aiuto di altri due personaggi: Gabriel Jones, coraggioso componente degli Howling Commandos; e Nanali, una spia wakandiana infiltrata all'interno della capitale francese. Il quartetto assisterà, suo malgrado, alla nascita dell'Hydra.