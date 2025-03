Il periodo di uscita di Marvel 1943: Rise of Hydra viene indicato da un doppiatore: non è troppo lontano

Marvel ha concesso le proprie IP a tanti studi di sviluppo e, a un certo punto, può diventare difficile tenere traccia di tutti i videogiochi dedicati agli eroi e cattivi della Casa delle Idee in arrivo. Tra i nomi più interessanti però c'è Marvel 1943: Rise of Hydra, in sviluppo presso Skydance New Media, guidato da Amy Hennig che è meglio nota in quanto creatrice di Uncharted.

La testata The Direct ha avuto modo di parlare con Khary Payton, doppiatore che lavora al videogioco supereroistico. Forse per sbaglio, Payton ha condiviso quello che potrebbe essere il periodo di uscita.