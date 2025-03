Apple presenta il nuovo Mac Studio con M4 Max e M3 Ultra: specifiche e listino prezzi

Settimana ricca di annunci per la compagnia di Cupertino: nel corso della giornata di oggi, infatti, Apple ha finalmente tolto il velo al suo nuovo modello di Mac Studio , disponibile in due configurazioni, che comprenderanno rispettivamente i chip M4 Max e l'inedito M3 Ultra al loro interno: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Mac Studio: specifiche tecniche e configurazioni

Come accennato poco sopra, il nuovo Mac Studio sarà disponibile rispettivamente nelle configurazioni con chip M4 Max e M3 Ultra. Partiamo innanzitutto dalla configurazione dotata di chip M4 Max con CPU fino a 16 core e GPU fino a 40 core, che rappresenta senz'ombra di dubbio la soluzione ideale per i professionisti di video editing, fotografia e altre attività che richiedono una potenza di calcolo elevata. Nello specifico, sul piano teorico il chip M4 Max è fino a 3,5 volte superiore rispetto al precedente modello di Mac Studio con M1 Max. Tale configurazione parte da 32 GB di RAM, arrivando fino a 128 GB di RAM nella sua configurazione più completa.

Il nuovo Mac Studio

Passiamo poi alla configurazione di Mac Studio dotata di M3 Ultra con CPU fino a 32 core e GPU fino a 80 core, in grado di garantire prestazioni fino a 2 volte superiori rispetto ad M4 Max, per quanto riguarda i carichi di lavoro più impegnativi. Questa configurazione parte da 96 GB di RAM, con il supporto fino a 512 GB di RAM totale. La configurazione con M3 Ultra offre inoltre un'archiviazione massima pari a 16 TB, che permette di archiviare foto, video e file di lavoro. Entrambe le configurazioni sono dotate di porte Thunderbolt 5, le quali assicurano una velocità di trasferimento massima di 120 Gbs. Tra le novità più importanti del nuovo modello di Mac Studio ricordiamo anche il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che farà il suo debutto in Italia nel mese di aprile.