I primi playtest del nuovo Battlefield inizieranno questa settimana tramite Battlefield Labs

Electronic Arts e i Battlefield Studios stanno inviando gli inviti per prendere parte alla prima fase di playtest tramite la piattaforma Battlefield Labs. In pratica, i fortunati che verranno selezionati potranno provare per la prima volta in assoluto il prossimo capitolo della serie.

Stando alle fonti di Insider Gaming, l'inizio dei test è in programma per questa settimana, per la precisione venerdì 7 marzo. Le email inviate ai partecipanti precisano che è vietato condividere screenshot, video e dettagli di quanto provato. Detto questo, non è esclusco che comunque qualcosa non spunti in rete comunque nonostante queste restrizioni.