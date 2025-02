Ecco i requisiti di sistema PC per partecipare a Battlefield Labs

Electronic Arts ha annunciato da poche ore Battlefield Labs, pubblicando contestualmente un'estensiva FAQ (risposte alle domande più frequenti) dedicata al progetto, in cui sono stati svelati i requisiti di sistema della versione PC per accedere ai futuri test. Si presuppone che saranno anche gli stessi per giocare a Battlefield 6 (almeno alla versione di prova), ma vi sapremo ridire meglio quando si avranno più informazioni in merito ai primi contenuti.

Requisiti PC

Scopriamo quindi i requisiti PC di Battlefield Labs, che non sembrano particolarmente esosi, soprattutto quelli minimi.

Requisiti minimi per PC: Processore: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Scheda video: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT da 6 GB Memoria: 16 GB Spazio libero: minimo 30 GB

Requisiti consigliati per PC: Processore: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Memoria: 16 GB Spazio libero: minimo 30 GB



Nelle FAQ possiamo anche leggere i dettagli su come provare ad accedere alla piattaforma, ossia che è possibile iscriversi su battlefield.com/labs prima delle nostre "sessioni di prova esterne preliminari nelle prossime settimane." I giocatori interessati possono inoltre unirsi al server Discord di Battlefield per ottenere le informazioni più aggiornate su Battlefield Labs.

Prima di iscrivervi, assicuratevi che il vostro account EA sia aggiornato e collegato all'account della vostra piattaforma, poiché senza un account EA non è possibile partecipare al playtesting.

Ricordate inoltre che coloro che saranno invitati a unirsi a Battlefield Labs "dovranno firmare un accordo di non divulgazione (NDA), poiché non sarà loro consentito parlare o mostrare nulla riguardo alla loro esperienza in Battlefield Labs."