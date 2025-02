Il nuovo Battlefield è stato mostrato con un teaser trailer, aperte le registrazioni a Battlefield Labs

Come promesso e come anticipato dalla fuga d'informazioni delle scorse ore, oggi EA e i Battlefield Studios , un supergruppo di sviluppatori formato da DICE, EA Motive, Criterion e Ripple Effect, hanno presentato Battlefield Labs , la piattaforma di testing per la community per i contenuti del nuovo capitolo della serie. Il progetto è stato presentato con il video che trovate qui sotto, che include anche un teaser trailer con circa 10 secondi di gameplay del nuovo Battlefield realizzato tramite una build pre-alpha, ovvero ancora acerba e lontana dalla pubblicazione.

Che cos'è Battlefield Labs e come prendervi parte

Per quanto riguarda Battlefield Labs, si tratta di una sorta di successore del Community Test Environment (o CTE per gli amici) dei precedenti capitoli della serie, ovvero una piattaforma in cui un ristretto numero di giocatori selezionati può provare in anteprima i contenuti prima della loro pubblicazione all'interno del gioco. Considerando che al momento il nuovo Battlefield è ancora nel pieno dello sviluppo, si tratta per gli sviluppatori di una preziosa risorsa per ottenere i feedback dei giocatori e apportare le opportune modifiche prima di pubblicare il gioco.

"In questo nuovo ambiente di test, i nostri utenti uniranno le forze con BF Studios e contribuiranno a plasmare l'evoluzione di Battlefield", recita la descrizione. "Avrete la possibilità di testare dinamiche di gioco, modalità e altro, fornendoci un feedback cruciale in questa collaborazione senza eguali. La vostra voce ci aiuterà a plasmare il nostro futuro collettivo. Costruiamolo insieme."

Sul sito ufficiale di Battlefield, viene descritto come "il progetto di collaborazione con la community più ambizioso nella storia della serie" in cui è possibile "collaudare idee e meccaniche con i giocatori prima dell'uscita ufficiale". La sua apertura "coincide con una fase critica dello sviluppo del nuovo titolo" e permetterà agli sviluppatori di "capire come finalizzare il gioco grazie a una collaborazione con la community".

Battlefield Labs sarà disponibile su PC tramite EA App, su PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus e su Xbox Series X|S con una sottoscrizione a Game Pass Core o Ultimate. La partecipazione è solo tramite invito, se siete interessati potete iscrivervi a questo indirizzo, mentre qui trovate la FAQ con tutti i dettagli sulla piattaforma. Gli inviti saranno limitati a "qualche migliaio" di partecipanti in Europa e Nord America, ma si estenderanno a "decine di migliaia" nei prossimi mesi. Insomma, se non verrete selezionati subito potreste comunque avere una chance in futuro.