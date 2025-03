Assassin's Creed Shadows è alle porte, ecco data e orario di sblocco delle copie digitali e preload

Il debutto di Assassin's Creed Shadows nei negozi è ormai alle porte e per prepare i giocatori Ubisoft ha annunciato le date e gli orari di sblocco delle copie digitali su tutte le piattaforme e quando sarà possibile iniziare il preload. Ovviamente segnatevele sul calendario.

Potrete iniziare a giocare su PS5 e Xbox Series X|S allo scoccare della mezzanotte del 20 marzo (le 00:00 tra il 19 e il 20 per intenderci) a prescindere dal paese in cui vi trovate. Per quanto riguarda la versione PC, in Italia chi ha acquistato Assassin's Creed Shadows su Ubisoft Connect inizerà l'avventura alle 23:00 del 19 marzo, mentre su Steam sarà necessario attendere fino alle 05:00 del mattino del 20 marzo.