Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una nuova modalità dopo il lancio

Nel caso di Assassin's Creed, inoltre, la selezione del livello di difficoltà può avvenire anche nel mezzo della partita: in Valhalla era possibile regolare tre diversi aspetti legati alla sfida per i combattimenti, le fasi stealth e l'esplorazione.

Come sappiamo, la Nuova Partita + consente di ricominciare la campagna dopo averla completata, conservando però tutte le abilità e le armi sbloccate in precedenza, spesso al fine di affrontare l'avventura a un grado di difficoltà maggiore.

Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una modalità New Game Plus dopo il lancio , in base alle richieste degli utenti: lo ha rivelato il creative director del gioco, Jonathan Dumont.

Sarà un gioco molto corposo

Lo stesso Dumont ha dichiarato che la campagna di Assassin's Creed Shadows dura dalle 30 alle 40 ore, a cui vanno aggiunte qualcosa come 80 ore di attività secondarie. Sarà insomma un capitolo molto corposo per la serie Ubisoft, come ormai da tradizione.

Questa caratteristica lo rende inevitabilmente meno indicato per una modalità New Game Plus, anche se alla fine saranno gli utenti a decidere e a comunicare eventualmente il proprio desiderio di rigiocare tutto dall'inizio una volta completata la storia.