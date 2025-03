Quanto dura Assassin's Creed Shadows? Ubisoft il numero di ore per finire storia e missioni opzionali

Sono arrivati nuovi dettagli su Assassin's Creed Shadows grazie a un'intervista del creative director Jonathan Dumont a Genki, noto per riportare spesso novità e informazioni dal Giappones su X. In particolare, uno dei dettagli più interessanti riguarda il numero di ore necessarie per arrivare ai titoli di coda e quelle richieste per completare anche i contenuti secondari.

Il lancio di Assassin's Creed Shadows è vicino

Chiarmente si tratta di prendere per quello che è, ovvero una stima. Per forza di cose ognuno ha un ritmo di gioco differente e dunque il totale potrebbe essere più o meno differente rispetto a quello offerto da Dunmont. A ogni modo parliamo di numeri alti, ma non quanto quelli di Assassin's Creed Valhalla. Stando a How Long to Beat il precedente capitolo in media richiede 61 ore per arrivare ai titoli di coda e quasi 100 ore per completare anche le missioni secondarie. Tuttavia, è anche vero che il gioco da alcuni è stato criticato in quanto troppo vasto e ripetitivo.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC. Recentemente Ubisoft ha svelato anche il sistema di progressione del gioco.