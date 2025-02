Il sistema di progressione di Assassin's Creed Shadows è stato illustrato da Ubisoft

Ogni arma possiede il proprio albero di abilità , consentendo di sbloccare nuove combo, migliorare l'efficacia e attivare mosse letali. La progressione è dunque interamente personalizzabile e può essere reimpostata in qualsiasi momento per adattarsi a nuovi stili di gioco. La condivisione dei punti maestria tra i due protagonisti assicura inoltre che nessuno dei due rimanga indietro.

Il cuore della progressione ruota attorno ai livelli di maestria , specifici per ogni personaggio e legati sia alle armi che agli archetipi. Yasuke, con la sua formazione da samurai, può investire punti per migliorare la versatilità in battaglia mentre Naoe, grazie alla sua natura di shinobi e assassina, può affinare le tecniche di furtività e assassinio.

Consapevolezza ed equipaggiamento

Uno dei più importanti giochi in uscita a marzo, Assassin's Creed Shadows vedrà crescere i due protagonisti anche attraverso il livello di conoscenza, ovverosia i rispettivi gradi di preparazione mentale: per aumentarli è necessario completare attività non violente, come la meditazione Kuji-kiri di Naoe o l'apprendimento di nuovi Kata per Yasuke.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'inventario di Shadows permette di equipaggiare armi, armature e amuleti, con un sistema di rarità che va da comune a leggendario. Il loot, ottenibile da nemici sconfitti e forzieri, è in parte casuale ma include anche equipaggiamenti specifici sparsi nel mondo di gioco.

La transmog consente di mantenere le statistiche migliori senza rinunciare allo stile, mentre la Forgia nel Rifugio dà modo di migliorare o smantellare equipaggiamenti. Inoltre, è possibile applicare Perk e Afflizioni per rendere ancora più unici i propri strumenti di morte.