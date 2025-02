Televisori LG offline in tutto il mondo: problemi ai server webOS hanno bloccato le app per diverse ore

Il problema persiste anche dopo il ripristino del televisore, operazione che in alcuni casi impedisce persino di completare la configurazione iniziale. Tra le app interessate ci sono quelle dei principali servizi di streaming, come Netflix, Prime Video e YouTube. L'errore più comunemente visualizzato dagli utenti è contrassegnato dal codice "P6.50.ML".

La risposta di LG

Alcuni utenti che hanno contattato l'assistenza tecnica hanno ricevuto conferma del guasto e rassicurazioni sul fatto che l'azienda stesse lavorando per risolverlo. Non sappiamo ancora che cosa sia successo nel dettaglio, ma stando alle ultime segnalazioni, il problema sembra in via di risoluzione. Rimaniamo in attesa di una comunicazione ufficiale di LG, che al momento ha preferito non commentare.

L'errore era stato portato inizialmente all'attenzione generale da un thread specifico su Reddit, dove utenti sia europei sia del Nordamerica lamentavano problemi simili: app che non si avviano, impossibilità di scaricare aggiornamenti o nuove applicazioni, anche con il ripristino del televisore. Anzi, ripristinando il televisore si correva il rischio di non poter procedere con la riconfigurazione delle varie applicazioni.

E voi? Avete avuto problemi oppure è filato tutto liscio? Fateci sapere la vostra nei commenti qua sotto. Nei giorni scorsi intanto la compagnia aveva annunciato che LG Gaming Portal si espande su nuovi dispositivi, e che Xbox Cloud si aggiungerà presto alla piattaforma. Samsung invece ha annunciato che porterà una nuova tecnologia OLED ad altissima luminosità e super efficiente al MWC25.