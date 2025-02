LG Gaming Portal si espande su nuovi dispositivi, e Xbox Cloud si aggiungerà presto alla piattaforma

LG Electronics ha annunciato che LG Gaming Portal, l'hub proprietario dedicato al gaming su smart TV LG, arriverà entro metà 2025 anche su altri dispositivi LG tra cui gli smart monitor e i TV lifestyle come lo schermo touch personale LG StanbyME, e supporterà presto anche Xbox Cloud Gaming nel corso di quest'anno.

Questa novità estende le possibilità di accesso a LG Gaming Portal verso nuovi display e dispositivi vari, ma l'espansione della piattaforma procede di pari passo anche con le ulteriori possibilità offerte in termini di servizi supportato, visto il prossimo arrivo anche del cloud gaming di Microsoft, che si presenta decisamente interessante.

Non c'è ancora una data di uscita precisa ma LG ha annunciato che, nel corso del 2025, verrà aggiunto anche il supporto anche per Xbox Cloud, che andrà ad aggiungersi ai servizi già supportati come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now e a molti giochi nativi delle app webOS.