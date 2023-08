Samsung Gaming Hub arriva anche sulle TV del 2020, Starfield sarà giocabile al day one

Questo espande il potenziale pubblico di Samsung Gaming Hub andando a comprendere oltre 10 milioni di televisori in totale, aggiungendo possibili utenti anche ai vari servizi in abbonamento contenuti all'interno dell'app.

Secondo quanto riferito dalla compagnia per l'occasione, Samsung ha intenzione di estendere il supporto di Samsung Gaming Hub: finora limitato ai modelli di TV della casa produttrice del 2021, 2022 e 2023, il sistema verrà esteso anche a TV più vecchi, ovvero alcuni modelli della gamma del 2020, sui quali verrà messo a disposizione entro la fine del 2023 , in data ancora da precisare.

Anche Samsung è presente alla Gamescom 2023 a Colonia, in particolare con il suo sistema Samsung Gaming Hub che consente di giocare ai videogiochi direttamente da TV e che con un nuovo aggiornamento sarà disponibile anche sui TV del 2020 .

Starfield su TV Samsung dal 6 settembre

Starfield sarà giocabile direttamente su TV Samsung

Come abbiamo visto, Samsung Gaming Hub comprende al suo interno vari abbonamenti videoludici, tra i quali spicca la presenza di Xbox Game Pass. Questo è probabilmente l'elemento di maggiore forza per l'app della casa coreana, consentendo l'accesso direttamente dalla TV a una grande quantità di giochi nel catalogo.

Come conseguenza di tale presenza, Starfield sarà giocabile anche semplicemente attraverso una TV Samsung dotata di Gaming Hub e di un controller, purché ovviamente si possieda un abbonamento a Game Pass. Come abbiamo visto anche attraverso il trailer di presentazione, Starfield sarà giocabile al day one, il 6 settembre 2023, attraverso Samsung Gaming Hub.