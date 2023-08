Persona 5 Tactica: un gameplay trailer in italiano presenta combattimenti e livelli di difficoltà

Il canale YouTube di Atlus ha pubblicato oggi un nuovo gameplay trailer di Persona 5 Tactica che presenta le caratteristiche del sistema di combattimento di questo spin-off strategico. Il filmato, fortunatamente sottotitolato in italiano, è disponibile per la visione nel player sottostante.

Per sconfiggere le forze dei Legionari i giocatori dovranno pianificare attentamente le loro azioni sul campo di battaglia dato che Persona 5 Tactica presenterà un sistema di combattimento strategico.

Ad ogni turno sarà possibile muovere un'unità e ordinargli di eseguire un azione specifica. Il posizionamento sarà importante sia dal punto offensivo che difensivo, visto che sia alleati che avversari possono sfruttare gli elementi della mappa per ripararsi dagli assalti avversari oppure per posizionarsi in punti di vantaggio.

Una tecnica chiave che può ribaltare le sorti una battaglia è chiamata "Tripla Minaccia", una mossa speciale eseguile quando tutti e tre i membri della nostra squadra circondano dei nemici, scatenando un assalto che infligge danni ingenti ai malcapitati di turno.