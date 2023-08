Armored Core 6: svelato l'orario di sblocco su PC e console, ecco quando potrete iniziare a giocarci

Ci siamo, ancora poche ore e finalmente potremo mettere le mani su Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo action a base di mech realizzato da FromSoftware. Ma di preciso quando potremo iniziare a giocarci? A questa domanda ha risposto Bandai Namco, che ha svelato l'orario di sblocco delle versioni digitali per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come possiamo vedere nella mappa con gli orari pubblicata dal profilo Twitter / X ufficiale di Armored Core, la questione è molto semplice per i residenti nei paesi con fuso orario CEST, tra cui rientra anche l'Italia. In questo caso infatti l'orario di sblocco è fissato allo scoccare della mezzanotte di domani, venerdì 25 agosto 2023 sia su console PlayStation e Xbox che su PC.

Ricordiamo inoltre che il preload è già disponibile su PlayStation Store, Xbox Store e Steam e quindi se ancora non lo avete fatto potete già iniziare ora il download e l'installazione dei file di gioco in modo da arrivare preparati al lancio.