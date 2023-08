Armored Core 6 Fires of Rubicon includerà una modalità foto ed è stata mostrata

FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato che Armored Core 6 Fires of Rubicon includerà una modalità foto. L'informazione arriva dall'evento PLAY! PLAY! PLAY! condotto da PlayStation Japan durante il quale sono stati mostrati nuovi contenuti di gameplay.

Come potete vedere nel video qui sopra al minuto 46:25, i giocatori potranno mettere in pausa il gioco per scattare fotografie del gioco. Nel video non ci viene mostrato nel dettaglio quali sono le impostazioni a disposizione ma chiaramente ci aspettiamo almeno la possibilità di cambiare lo zoom, l'angolo e aggiungere filtri grafici.