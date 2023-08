Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà 30 Trofei, alcuni legati alla difficoltà

Armored Core 6: Fires of Rubicon includerà un totale di 30 Trofei , alcuni dei quali legati al grado di difficoltà : considerando l'approccio hardcore del titolo sviluppato da FromSoftware, ottenere tutti gli achievement non sarà semplice.

Le sensazioni finora

Come saprete, abbiamo provato le prime ore di Armored Core 6: Fires of Rubicon, trovando il gioco tecnicamente molto più sofisticato rispetto agli ultimi episodi, dotato di un comparto narrativo affascinante e con possibili diramazioni, nonché di meccaniche rifinite.

Al tempo stesso, durante i test è stato impossibile non far caso all'alto grado di difficoltà dell'esperienza, che potrebbe in effetti scoraggiare alcuni utenti e porre una barriera di ingresso piuttosto netta per i novizi.