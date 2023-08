Starfield: questo PC desktop custom ispirato al gioco è meraviglioso

"Volevo costruire qualcosa ispirato al gioco Starfield, che è incentrato sulla fantascienza, sullo spazio profondo, su visitare vari pianeti e così via. Volevo trarre ispirazione da tutto ciò e creare una macchina che si integrasse effettivamente nel gioco stesso. Il mio obiettivo era creare un PC moddato per AMD e anche per Starfield, quindi l'intera idea era quella di dover costruire qualcosa da zero."

" AMD mi ha contattato per lavorare su un progetto straordinario con Bethesda al fine di creare un computer personalizzato 1-1 da presentare al QuakeCon a tema Starfield, il suo nuovo gioco. Volevo che il computer desse l'impressione di far parte dell'ambientazione del gioco. Nel gioco, puoi progettare la tua astronave e questo era il concetto alla base di questa realizzazione," ha spiegato modsbyben, che ha poi aggiunto:

La collaborazione

Il PC desktop custom dedicato a Starfield

modsbyben sembra essersi divertito molto con questa collaborazione: "È stato quasi come se stessi costruendo la mia navicella spaziale, e volevo trarre ispirazione dal mondo di Starfield, dai modelli delle sue astronavi, dalle sue ambientazioni e così via. Non volevo prendere qualcosa dal gioco e trasformarlo semplicemente in una modifica, volevo davvero catturarne delle parti e applicarle al computer stesso in modo che questo PC fondesse il mio stile con quello del gioco."

Dove comprare il PC customd di Starfield? Purtroppo non si può, visto che è stato realizzato a solo scopo promozionale. Ci rifaremo con l'uscita del gioco il 6 settembre 2023. Sarà disponibile per PC e Xbox Series X/S. Sarà acquistabile o giocabile tramite abbonamento al Game Pass.