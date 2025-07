Starfield arriverà su PS5, ripetono i leak, ma c'è stato un problema

Chiaramente non ne abbiamo la certezza, ma i leaker sembrano non avere troppo dubbi a riguardo visto che una nota fonte ha reiterato che sì, Starfield arriverà anche su PS5 . C'è però un "ma".

Starfield è una delle grandi esclusive di Xbox (e PC) che molti videogiocatori vorrebbero vedere su altre piattaforme, prima tra tutte PS5 . Per il momento non ci sono dettagli ufficiali in merito, anche se la strategia multipiattaforma di Microsoft spinge a credere che prima o poi avverrà.

Starfield su PS5... ma quando?

Le informazioni più recenti vengono dal noto NateTheHate che tramite Twitter ha risposto alla domanda di utente che ha chiesto: "Ciao Nate, ci sono novità riguardo al port per PS5 di Starfield? Grazie".

Nate, come potete vedere nel tweet qui sopra, ha risposto in modo breve ma chiaro: "È ancora in produzione, ma la pubblicazione potrebbe essere stata spostata un poco più in là rispetto ai piani originali. Vi aggiornerà appena potrò".

L'idea del leaker, quindi, è che la pubblicazione della versione PS5 di Starfield sia stata rimandata: non indica di quanto, ma l'impressione è che non possiamo aspettarcela a brevissimo. Visto che si tratta di un gioco massiccio ancora supportato e che Microsoft ha un calendario fitto di pubblicazioni (tra nuovi giochi e port su PS5), non è affatto impossibile che abbia deciso di riorganizzare l'arrivo di Starfield, magari facendolo coincidere con la pubblicazione di altri contenuti.

In ogni caso, parliamo di rumor e vi ricordiamo di considerare il tutto solo una voce di corridoio e non come informazioni ufficiali. Speriamo di saperne di più perché Starfield non si è fatto vedere all'Xbox Showcase e i fan hanno raggiunto il limite.