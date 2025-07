Samsung potrebbe puntare al risparmio con Galaxy Z Fold8, abbandonando il titanio

La tecnologia non si ferma mai: ci eravamo lasciati giusto pochi giorni fa con l'evento Galaxy Unpacked e la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold7 (di cui trovate il nostro provato ), ma già cominciano a susseguirsi le prime, embrionali indiscrezioni riguardo il prossimo modello, Samsung Galaxy Z Fold8 . Sembra infatti che dall'anno prossimo la compagnia sudcoreana abbia intenzione di puntare al risparmio, cambiando rotta nella scelta dei materiali per il suo pieghevole a libro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tale scelta potrebbe essere potenzialmente imputabile alla volontà di ridurre i costi di produzione , aumentando così i margini di profitto o, alternativamente, diminuendo il prezzo di listino, al momento non esattamente alla portata di tutte le tasche. La decisione di abbandonare il titanio potrebbe, di contro, portare ad una minor resistenza e durabilità nel tempo rispetto all'attuale modello.

Samsung Galaxy Z Fold8 potrebbe dare l'addio al titanio , utilizzato per la realizzazione della scocca posteriore dell'attuale Samsung Galaxy Z Fold7: a sostenerlo sarebbe un recente report trapelato in Rete, che suggerirebbe l'adozione, al suo posto, di una particolare plastica rinforzata in fibra di carbonio , traducendosi in un effettivo passo indietro.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold8

Fino ad oggi, i nuovi pieghevoli di Samsung hanno fatto il loro debutto in estate, e quest'anno non ha rappresentato un'eccezione alla regola: è quindi presumibile aspettarsi un lancio a cavallo tra i mesi di luglio e agosto 2026 anche per Samsung Galaxy Z Fold8, che farà compagnia a Samsung Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Flip8 FE.

Come sempre è bene ricordarvi che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate o meno dalla compagnia sudcoreana. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, certi del loro arrivo non prima del 2026. Nel frattempo, voi cosa ne pensate di questa (possibile) scelta? Avete già puntato gli occhi sulla recente lineup di pieghevoli? Fatecelo sapere nei commenti!