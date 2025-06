Starfield non si fa vedere all'Xbox Showcase e i fan hanno raggiunto il limite

L'Xbox Games Showcase ha messo in mostra tanti videogiochi, ma ovviamente non c'è stato spazio per ogni grande nome di Microsoft, come State of Decay 3 e Fable e anche come Starfield . I fan del gioco di ruolo spaziale di Bethesda speravano di vedere qualcosa di nuovo, ma invece così non è stato.

Alcune delle reazioni dei giocatori di Starfield

"Avevo così tante speranze per lo show Xbox di oggi, ma no", ha detto acatato sul subreddit di Starfield. "Dopo tanto tempo di silenzio (non consideriamo i piccoli aggiornamenti) il gioco sembra così morto ora, è triste".

"Che delusione totale", ha aggiunto totallynormalpersonz. "L'unica cosa che sentiamo da Bethesda su questo gioco al giorno d'oggi sono le cose del Creation Club. Lo showcase di Xbox sarebbe stato il momento perfetto per mostrare qualcosa di nuovo per questo titolo. Purtroppo a Bethesda non sembra interessare. Non mi sorprenderebbe se Bethesda avesse abbandonato questo gioco e sperasse che la comunità crei contenuti per loro. Questo non è di buon auspicio per i futuri progetti dello studio di gioco Bethesda".

"Bethesda rende difficile difendere questo gioco", ha detto TheVossDoss. "Amo Starfield. Sono arrivato a 1.100 ore di gioco. Se non fosse stato per le mod, avrei rinunciato molto tempo fa. Sapendo che Bethesda non leggerà mai questo messaggio, mi rivolgo comunque direttamente a voi: vergognatevi di aver tenuto all'oscuro i vostri fedeli fan e di aver gettato la spugna. Se avete deciso di rinunciare a questo gioco e di andare avanti, bene, ma fatecelo sapere in modo da non darci speranze. Non posso credere che oggi Starfield sia stato completamente assente. Grazie a tutti i modder che hanno mantenuto il gioco in vita. Temo, però, che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla fine".

La delusione verso Starfield, corretta o meno, è sentita da molti e anche gli autori della community patch di Starfield stanno abbandonando il gioco.