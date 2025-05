Anche gli autori della community patch di Starfield stanno abbandonando il gioco

Starfield continua a perdere pezzi importanti della comunità dei modder, che si è un po' disamorata del gioco. L'avventura spaziale di Bethesda non sembra essere riuscita a fare davvero breccia, con il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered che ha peggiorato la situazione, visto che in molti hanno fatto il salto trovando il "vecchio" gioco più stimolante. A testimoniare il disamoramento per il gioco è arrivato anche l'annuncio della perdita di pezzi importanti del team di modder che sta lavorando alla community patch , ferma ormai da mesi.

Fuga nello spazio profondo

Il gruppo di lavoro sulla Community Patch si era riunito ben un anno prima del lancio del gioco per organizzarsi e supportare Starfield. Ora molti di quelli che sono comunque dei volontari, si sono detti stanchi del gioco e vogliono abbandonarlo.

Lo ha rivelato il modder Pickysaurus sul server Discord dedicato al modding di Starfield, annunciando che il progetto è "alla ricerca di nuovi responsabili." Spiegando il motivo per cui la Community Patch non è stata aggiornata da settembre 2024 (quasi un anno fa, ormai), Pickysaurus ha dichiarato che "ciò è dovuto al fatto che i membri principali del team non hanno più il tempo o la motivazione per curare la patch."

Pickysaurus ha spiegato che, personalmente, non riesce più a seguire regolarmente il progetto perché ha adottato un cucciolo e quindi riesce a dedicare solo poche ore a settimana al gaming. Altri volontari, invece, si sono semplicemente stancati di Starfield: "Altri membri del team sono disillusi per vari motivi, come la mancanza di rigiocabilità, la situazione delle mod a pagamento, sono passati ad altri giochi, ecc." Per questo, Pickysaurus afferma di voler "aprire le porte" a chiunque desideri prendersi carico del progetto.

Purtroppo si tratta di un grosso lavoro, perché vanno raccolti i feedback della community e vanno preparate le nuove versioni della patch, inclusa la scrittura delle note di rilascio. Se nessuno si farà avanti, la Community Patch potrebbe essere chiusa, con gli utenti che si dovranno rivolgere alla patch di Arthmoor per avere qualcosa di simile. In realtà anche questa non sembra una soluzione, visto che Arthmoor stesso non aggiorna la sua patch da dicembre 2024.