Elden Ring Nightreign è in sconto su Instant Gaming per la prenotazione in versione PC Steam

Elden Ring Nightreign è sempre più vicino: il 30 maggio sarà pubblicato su console e su computer. Gli appassionati dei soulslike su PC possono prenotare una copia in versione Steam con un piccolo sconto, con anche il vantaggio del prezzo minimo garantito. Il videogioco d'azione cooperativo e single player con elementi roguelite ci propone due versioni. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Lo sconto attuale è minimo, visto che risparmiate pochi euro (qualcosa di più per la Deluxe). Il vero vantaggio è che facendo ora la prenotazione avete l'assicurazione sul prezzo : pagate ora ma, se il prezzo cala in qualsiasi momento, tale cifra più bassa sarà applicata al vostro ordine e all'uscita del gioco vi verrà rimborsata la differenza. In questo modo non dovete seguire l'andamento del prezzo e potrete ottenere la cifra migliore che sarà proposto con gli sconti di Instant Gaming nei prossimi mesi prima della pubblicazione.

Che gioco è Elden Ring Nightreign

Parliamo di un gioco d'azione in terza persona nel quale il giocatore sceglie un personaggio tra i vari proposti. Ogni guerriero ha una propria classe con abilità uniche e una maggiore predisposizione per certi equipaggiamenti. Il giocatore può cambiare le armi, ma non le armature, durante la partita.

Ogni partita è un nuovo match diviso in fasi con una struttura non troppo diversa da quella di un battle royale. La mappa è inizialmente tutta aperta, ma pian piano una pioggia acida si stringe attorno al giocatore e lo costringe ad andare in specifiche zone. Insieme agli alleati si devono sconfiggere nemici comuni e boss per ottenere Rune con le quali salire di livello, così come nuove armi per diventare più forti. Lo scopo è raggiungere il boss finale. A ogni partita si ottengono ricompense, degli oggetti che possono essere assegnati ai personaggi tra una sessione e l'altra per potenziarli.