Elden Ring: Nightreign per PS5 è in offerta su AliExpress

Il nuovo capitolo dell'universo creato da FromSoftware approda su PlayStation 5: un viaggio oscuro e impegnativo in sconto per un periodo limitato.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   22/08/2025
Elden Ring: Nightreign per PlayStation 5 (versione spagnola) è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 48,29€ scende a 42,29€ grazie al coupon ITBTS06, che garantisce uno sconto di 6€. Il codice è valido fino al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui Elden Ring: Nightreign in offerta.

Nightreign porta avanti l'eredità di Elden Ring con un'ambientazione ancora più cupa e creature capaci di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti. Con nuove armi, magie e dungeon da esplorare, il titolo promette di ampliare ulteriormente un universo già vasto e ricco di misteri.

Un mondo oscuro da conquistare

Ogni battaglia in Nightreign è pensata per essere epica, dove la strategia e la pazienza sono fondamentali per superare nemici sempre più complessi. L'esperienza di gioco su PlayStation 5 permette di apprezzare scenari dettagliati, caricamenti rapidi e una fluidità che rende l'avventura ancora più immersiva.

Per i fan dei soulslike e per chi ha amato Elden Ring, questa è un'occasione per tornare a vivere quell'atmosfera unica fatta di esplorazione, sfida e soddisfazione. Se volete approfondire, vi rimandiamo anche alla nostra recensione completa.

