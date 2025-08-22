Una modalità segreta di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata creata dagli autori di Bayonetta

Platinum Games , ricordiamo, è autori di Bayonetta, Nier: Automata e anche di Metal Gear Solid: Reveagance, lo spin-off action della serie con protagonista Raiden.

Come i fan di Metal Gear sapranno, nell'originale Metal Gear Solid 3 era presente un minigioco / easter egg chiamato Snake's Nightmare (L'incubo di Snake). Nel remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater questa sorta di modalità di gioco aggiuntiva torna con il contributo di un team famoso: Platinum Games.

I dettagli su Snake's Nightmare

Snake's Nightmare - noto anche ai fan con il nome di Guy Savage - è stato originariamente scritto e diretto da Shuyo Murata, un noto membro dell'originale Kojima Productions che ha lavorato a svariati progetti di Metal Gear Solid.

Negli anni Metal Gear Solid 3 è stato ripubblicato in diversi formati, ma Snake's Nightmare / Guy Savage è stato più volte omesso. Nel caso di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha deciso di realizzare un intero remake di questa modalità con il supporto di un team esperto di giochi d'azione, Platinum Games come già detto.

In questa sequenza non siamo nel mondo di gioco di Snake Eater ma in una realtà infernale dove un misterioso uomo con delle spade che fa a pezzi dei mostri dall'aspetto alieno. Come potete vedere dal filmato poco sopra, il risultato pare ottimo, fluido e divertente da giocare controller alla mano.

Vi lasciamo infine al nostro speciale: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, vent'anni dopo. Perché lo amiamo ancora?