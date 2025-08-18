Il doppiatore di Metal Gear Solid perdona Konami per averlo sostituito in MGS 5: ora lo ha giocato e lo adora

Ovviamente per Hayter non è stata una bella esperienza, ma dopo tanti anni ha deciso infine di provare Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain e di "perdonare" Konami .

David Hayter è stato per anni il doppiatore del protagonista della serie di Metal Gear Solid, ma Konami lo ha infine sostituito quando ha realizzato Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain e il suo prologo Ground Zeroes, nei quali Snake ottiene la voce di Kiefer Sutherland.

Le parole di Hayter su Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Ricordiamo infatti che Hayter, all'epoca dell'uscita di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, si era rifiutato di giocare al videogioco e aveva detto a Game Informer che "Sarebbe come vivere 60 ore di umiliazione e non ci riesco. Non ho giocato gli ultimi due titoli [Ground Zeroes e The Phantom Pain] perché sarebbe troppo doloroso".

Una decina di anni dopo, però, Hayter ha svelato di aver finalmente giocato Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain e di aver incontrato il suo doppiatore, Sutherland: tra i due non c'è assolutamente alcuna animosità, ha confermato.

"Ero riluttante", svela Hayter riguardo all'idea di provare il gioco, "Non volevo giocarlo perché pensavo che mi avrebbe fatto male. Poi, sai, sono passati dieci anni e mi sono detto: 'al diavolo i miei sentimenti. A chi importa?'."

"Sono uno sceneggiatore, quindi vengono continuamente licenziato e lo intendo letteralmente, alla fine ogni singolo progetto per il quale lavoro mi licenzia, e non sono un bambino. Mi sono detto: 'Smetti di fare il bambino e gioca'. Quindi l'ho giocato. È fantastico."

Hayter spiega che viveva come un insulto quando i fan affermavano che il loro capitolo preferito era proprio quello al quale non aveva partecipato, ma ora che lo ha provato è d'accordo con loro: "Penso che sia il mio gameplay preferito della serie". Gli piace in particolar modo il fatto che sia possibile ritornare negli stessi scenari con i nemici che fanno le stesse cose, ma che ogni volta sia possibile provare diverse strategie. Di conseguenza "tutto è perdonato".

Hayter tornerà inoltre a doppiare il protagonista di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, previsto per il 28 agosto su PS5, PC e Xbox Series X | S.